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Регион
Опубликовано 7 сентября, 16:49

Трамп опубликовал карту с Канадой, Мексикой и Гренландией в цветах США

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social карту, на которой Канада, Мексика, Гренландия и ряд других территорий изображены в цветах американского флага. Какой-либо подписи или объяснения к публикации американский лидер не добавил.

Канада, Мексика и Гренландия «стали американскими». Фото © Truth Social / realDonaldTrump

Канада, Мексика и Гренландия «стали американскими». Фото © Truth Social / realDonaldTrump

На карте в цвета флага США также окрашены некоторые государства Центральной Америки и Карибского региона, а также Исландия. Трамп не пояснил, какой смысл вкладывал в публикацию и связано ли изображение с какими-либо политическими планами.

Публикация появилась на фоне продолжающегося внимания Трампа к территориальным вопросам. Ранее он неоднократно говорил о желании получить контроль над Гренландией и предлагал Канаде стать 51-м штатом США.

Трамп поддержал идею переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка
Трамп поддержал идею переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка

До этого Трамп обратился к Apple с просьбой изменить название озера Онтарио на «озеро Америка» в картографическом сервисе компании. Apple публично на это обращение пока не ответила. Google Maps уже использует название «озеро Америка» для пользователей из США, тогда как в Канаде сохранено историческое название, а в других странах отображаются оба варианта.

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Наталья Демьянова
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