Трамп опубликовал карту с Канадой, Мексикой и Гренландией в цветах США

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social карту, на которой Канада, Мексика, Гренландия и ряд других территорий изображены в цветах американского флага. Какой-либо подписи или объяснения к публикации американский лидер не добавил.

Канада, Мексика и Гренландия «стали американскими». Фото © Truth Social / realDonaldTrump

На карте в цвета флага США также окрашены некоторые государства Центральной Америки и Карибского региона, а также Исландия. Трамп не пояснил, какой смысл вкладывал в публикацию и связано ли изображение с какими-либо политическими планами.

Публикация появилась на фоне продолжающегося внимания Трампа к территориальным вопросам. Ранее он неоднократно говорил о желании получить контроль над Гренландией и предлагал Канаде стать 51-м штатом США.