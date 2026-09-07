Президент США Дональд Трамп поддержал предложение изменить название штата Нью-Мексико на Нью-Америка. Свою позицию он высказал в социальной сети Truth Social.

Американский лидер написал, что неоднократно слышал идею о переименовании штата и считает вариант «Нью-Америка» более престижным и красивым. Трамп также назвал Нью-Мексико одним из наиболее известных штатов, где, по его утверждению, фальсифицировали результаты выборов.

Трамп поддержал идею переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка. Видео © Truth Social / Donald J. Trump

В публикации президента было размещено созданное с помощью искусственного интеллекта видео. На нём Трамп меняет название штата на дорожной табличке, после чего танцует под песню YMCA группы Village People.

Самостоятельно изменить название штата федеральные власти США не могут. Согласно американской конституционной процедуре, решение относится к компетенции самого штата. Для переименования необходимо одобрение нового названия законодательным органом и населением на референдуме, после чего власти должны уведомить Конгресс и Правительство США.

По данным СМИ Нью-Мексико, жители штата не поддержат инициативу.