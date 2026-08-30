Google Maps изменил название озера Онтарио на Америка

Пользователи Google Maps в США начали видеть озеро Онтарио под новым названием — «озеро Америка». Об изменении сообщила сама компания Google на своём сайте.

Обновление связано с указом президента Дональда Трампа и последующим внесением нового наименования в американскую Информационную систему географических названий GNIS. Компания применит разные обозначения в зависимости от местоположения пользователя. В США будет отображаться «озеро Америка», в Канаде сохранится прежний вариант, а жителям остальных стран покажут оба названия.

Озеро расположено на границе двух государств. Распоряжение Трампа действует для федеральных ведомств США, однако не обязывает Канаду, международные организации и частные компании следовать этому решению. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна продолжит использовать историческое название.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг тем временем опубликовал в соцсети скриншот обновлённой карты со словами: «Это официально! Озеро Америка — в сервисе карт Google».

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп захотел переименовать Атлантический и Тихий океаны. Президент Штатов предложил называть их Восточным и Западным Американскими океанами.