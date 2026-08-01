Трамп предложил сделать ставку о переходе Гренландии под контроль США

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным переход Гренландии под контроль Вашингтона до окончания его президентского срока.

Так американский лидер отреагировал на прогноз ведущего американского телеканала Real America's Voice, который предположил, что остров может оказаться под оперативным управлением США до ухода Трампа с должности.

«Вам стоит сделать эту ставку», – ответил президент, комментируя такое предположение.

Трамп вновь подчеркнул стратегическое значение Гренландии для Соединённых Штатов, однако не раскрыл, каким образом Вашингтон мог бы реализовать подобный сценарий.

Гренландия сейчас является автономной территорией в составе Датского королевства. Ранее власти Дании и самого острова заявляли, что не поддерживают идею перехода территории под американский контроль и призывали уважать их суверенитет. Трамп уже неоднократно говорил о важности Гренландии для национальной безопасности США. По его мнению, расположение острова делает его важным элементом американской стратегии в Арктическом регионе.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о возможности новой сделки между США и Ираном, несмотря на обострение ситуации. Американский лидер отметил, что переговоры с Тегераном остаются возможными, хотя признался, что его доверие к иранской стороне снизилось. Вашингтон считает, что действует с позиции силы и добился значительного ослабления военного потенциала Ирана.