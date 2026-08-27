Трамп захотел переименовать Атлантический и Тихий океаны

Президент США Дональд Трамп допустил, что вслед за Мексиканским заливом и озером Онтарио может взяться за переименование Атлантического или Тихого океана. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме после подписания указа о новом названии озера Онтарио, передаёт Reuters.

Трамп напомнил, что в США уже используется название «Американский залив», а теперь к нему добавилось «озеро Америка». Следующим географическим объектом, по его словам, мог бы стать океан.

«Теперь нам нужен океан. Так что, возможно, нам придётся изменить название Атлантического и/или Тихого океана», — сказал глава Белого дома.

Реплика прозвучала после того, как Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка» для использования федеральными структурами США. Озеро находится на границе США и Канады, поэтому американское решение не обязывает Оттаву или международные организации пользоваться новым названием.