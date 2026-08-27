Трамп захотел переименовать Атлантический и Тихий океаны
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Президент США Дональд Трамп допустил, что вслед за Мексиканским заливом и озером Онтарио может взяться за переименование Атлантического или Тихого океана. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме после подписания указа о новом названии озера Онтарио, передаёт Reuters.
Трамп напомнил, что в США уже используется название «Американский залив», а теперь к нему добавилось «озеро Америка». Следующим географическим объектом, по его словам, мог бы стать океан.
«Теперь нам нужен океан. Так что, возможно, нам придётся изменить название Атлантического и/или Тихого океана», — сказал глава Белого дома.
Реплика прозвучала после того, как Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка» для использования федеральными структурами США. Озеро находится на границе США и Канады, поэтому американское решение не обязывает Оттаву или международные организации пользоваться новым названием.
Трамп последовательно продвигает собственную географическую повестку после возвращения в Белый дом. Ещё в январе 2025 года он предложил переименовать Мексиканский залив в Американский, а позднее закрепил это название для федеральных ведомств США. В феврале новое обозначение появилось и в Google Maps, хотя пользователям в разных странах сервис показывает разные варианты. 25 августа 2026 года американский лидер заявил о намерении переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка», а уже через два дня подписал соответствующий указ. Географическими экспериментами Трамп занимался и раньше: весной он в шутку называл Ормузский пролив «проливом Трампа», а в августе опубликовал карту, где тот же водный путь был обозначен как «новая территория США».
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