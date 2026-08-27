Онтарио стало «Америкой»: Трамп одним указом переименовал Великое озеро

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка». Решение вступает в силу немедленно, заявил американский лидер журналистам в Белом доме.

«Мы переименовываем озеро Онтарио в озеро Америка. Это вступает в силу немедленно, в тот момент, как я подписываю этот указ», — сказал Трамп.

По его словам, американская администрация уже оформила необходимые документы и уведомила тех, кого требовалось поставить в известность.

При этом решение касается американской системы географических названий: озеро расположено на границе США и Канады, поэтому Вашингтон не может обязать канадскую сторону отказаться от названия Lake Ontario.

Озеро Онтарио входит в систему Великих озёр и омывает берега американского штата Нью-Йорк и канадской провинции Онтарио. Решение о переименовании последовало на фоне нового обострения торговых отношений между США и Канадой.

Ещё 25 августа Life.ru писал, что Дональд Трамп задумал переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка». Тогда американский лидер заявлял, что Вашингтон всерьёз рассматривает такую возможность на фоне обострения торгового конфликта с Канадой.Это не первая подобная инициатива Трампа. В январе 2025 года он объявил о планах переименовать Мексиканский залив в Американский, а после возвращения в Белый дом закрепил новое название для использования федеральными структурами США.