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Регион
26 августа, 14:00

Трамп назвал худшую страну для сотрудничества с США

Трамп назвал Канаду одной из худших стран в мире для ведения дел

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американский лидер Дональд Трамп в ходе интервью радиоведущему Гленну Беку подверг резкой критике двусторонние отношения с Канадой. По словам президента США, Оттава на протяжении многих лет остаётся одним из самых сложных и неэффективных партнёров для Вашингтона.

«Это одна из худших стран в мире, с которыми приходится иметь дело. И так продолжается уже много лет», — возмутился глава Белого дома.

«Озеро Америка»: Трамп задумал переименовать Онтарио на фоне торговой войны с Канадой
«Озеро Америка»: Трамп задумал переименовать Онтарио на фоне торговой войны с Канадой

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп пригрозил Канаде новыми 50-процентными пошлинами и заявил, что Соединённые Штаты больше не нуждаются в соседней стране.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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