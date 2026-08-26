Трамп назвал худшую страну для сотрудничества с США

Американский лидер Дональд Трамп в ходе интервью радиоведущему Гленну Беку подверг резкой критике двусторонние отношения с Канадой. По словам президента США, Оттава на протяжении многих лет остаётся одним из самых сложных и неэффективных партнёров для Вашингтона.

«Это одна из худших стран в мире, с которыми приходится иметь дело. И так продолжается уже много лет», — возмутился глава Белого дома.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп пригрозил Канаде новыми 50-процентными пошлинами и заявил, что Соединённые Штаты больше не нуждаются в соседней стране.