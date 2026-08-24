«Мы не нуждаемся в Канаде»: Трамп пригрозил Оттаве пошлинами в 50% с 2027 года

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении с 1 января 2027 года пошлин на канадские автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь до 50%. Об этом американский лидер написал в Truth Social.

Трамп объяснил решение затянувшимся торговым конфликтом между Вашингтоном и Оттавой. По его версии, Канада годами применяла несправедливые ограничения против американских фермеров и другой продукции.

«С 1 января 2027 года пошлины на все автомобили, грузовики — как крупные, так и малогабаритные, — автомобильные запчасти и сталь будут повышены до 50%», — заявил президент США.

Американский лидер также вновь затронул тему особых отношений двух соседних стран. По его словам, Вашингтон больше не намерен относиться к Канаде так, словно она обладает привилегиями американского штата. Трамп добавил, что Оттава гораздо сильнее зависит от торговли с США, чем Вашингтон — от Канады.

При этом приведённые Трампом цифры расходятся с официальной статистикой. В 2025 году на США пришлось 71,7% канадского товарного экспорта, а торговый дефицит США в торговле товарами с Канадой составил $46,4 млрд.

Ранее Life.ru рассказывал, что очередной раунд торговых переговоров США и Канады закончился без сделки. После этого американские 50-процентные тарифы на ряд канадских товаров вступили в силу, а Оттава объявила о подготовке зеркального ответа по принципу «доллар за доллар». Канадские власти намерены запустить ответные пошлины 8 сентября, что переводит торговый конфликт двух стран в новую фазу.