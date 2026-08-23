The Atlantic: Трамп проигрывает торговую войну с Канадой

Давление Дональда Трампа на Канаду не принесло Вашингтону желаемого результата, а сам американский лидер рискует проиграть затянувшееся торговое противостояние. К такому выводу пришёл обозреватель The Atlantic Дэвид Фрум.

Хотя экономика Канады значительно уступает американской, Оттава, по мнению автора, оказалась лучше подготовлена к длительному конфликту. Канадцы сплотились на фоне противостояния с США, а рейтинг премьер-министра Марка Карни держится примерно на уровне 60%. Около двух третей жителей страны поддерживают жёсткую линию правительства на переговорах.

В Штатах ситуация складывается иначе. The Atlantic указывает на растущую долговую нагрузку, высокую стоимость кредитов и падение рейтинга Трампа. Дополнительные издержки от пошлин при этом ложатся на американских потребителей и бизнес.

По оценке издания, главная ошибка главы Белого дома заключается в расчёте исключительно на экономическое превосходство США. В торговом противостоянии имеет значение не только способность нанести сопернику больший ущерб, но и готовность дольше выдерживать давление.

Очередной раунд переговоров Вашингтона и Оттавы завершился без сделки. Карни 21 августа объявил о приостановке консультаций, заявив, что последние требования США оказались несправедливыми и экономически невыгодными для Канады.

После этого американские 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров вступили в силу. Оттава намерена ответить по принципу «доллар за доллар»: зеркальные тарифы должны заработать 8 сентября.

Накануне Life.ru сообщал, что Канада отказалась завершать торговую сделку с США. Стороны обсуждали снижение американских тарифов на автомобили, сталь и алюминий, однако итогового соглашения так и не достигли.