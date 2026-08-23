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23 августа, 05:24

The Atlantic: Трамп проигрывает торговую войну с Канадой

Обложка © Х / @CalltoActivism

Обложка © Х / @CalltoActivism

Давление Дональда Трампа на Канаду не принесло Вашингтону желаемого результата, а сам американский лидер рискует проиграть затянувшееся торговое противостояние. К такому выводу пришёл обозреватель The Atlantic Дэвид Фрум.

Хотя экономика Канады значительно уступает американской, Оттава, по мнению автора, оказалась лучше подготовлена к длительному конфликту. Канадцы сплотились на фоне противостояния с США, а рейтинг премьер-министра Марка Карни держится примерно на уровне 60%. Около двух третей жителей страны поддерживают жёсткую линию правительства на переговорах.

В Штатах ситуация складывается иначе. The Atlantic указывает на растущую долговую нагрузку, высокую стоимость кредитов и падение рейтинга Трампа. Дополнительные издержки от пошлин при этом ложатся на американских потребителей и бизнес.

По оценке издания, главная ошибка главы Белого дома заключается в расчёте исключительно на экономическое превосходство США. В торговом противостоянии имеет значение не только способность нанести сопернику больший ущерб, но и готовность дольше выдерживать давление.

Очередной раунд переговоров Вашингтона и Оттавы завершился без сделки. Карни 21 августа объявил о приостановке консультаций, заявив, что последние требования США оказались несправедливыми и экономически невыгодными для Канады.

После этого американские 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров вступили в силу. Оттава намерена ответить по принципу «доллар за доллар»: зеркальные тарифы должны заработать 8 сентября.

Трамп приостановил на три дня введение пошлин на товары из Канады
Трамп приостановил на три дня введение пошлин на товары из Канады

Накануне Life.ru сообщал, что Канада отказалась завершать торговую сделку с США. Стороны обсуждали снижение американских тарифов на автомобили, сталь и алюминий, однако итогового соглашения так и не достигли.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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