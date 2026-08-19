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19 августа, 05:01

Трамп приостановил на три дня введение пошлин на товары из Канады

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп объявил о трёхдневной отсрочке введения 50% таможенных пошлин на канадские товары. Новые тарифы должны были начать действовать утром 19 августа, однако американский лидер заявил о достижении договорённости между Вашингтоном и Оттавой.

По словам Трампа, стороны находятся на завершающей стадии согласования документов. Он также допустил возобновление проекта нефтепровода Keystone XL, который должен был соединить канадскую провинцию Альберта с американским штатом Небраска и был остановлен при администрации Джо Байдена.

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Тем временем ситуация внутри Канады остаётся напряжённой. Как ранее писал Life.ru, в Альберте в октябре планируется референдум по вопросу возможного отделения провинции от страны. При этом положительный результат сам по себе не приведёт к немедленному выходу Альберты из состава Канады, а лишь предоставит региональным властям мандат на начало соответствующих юридических процедур.

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Артём Гапоненко
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