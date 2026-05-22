Провинция Альберта проведёт референдум о возможном отделении от Канады

Жителям канадской провинции Альберта 19 октября предстоит высказать мнение о будущем региона в составе Канады. Премьер Даниэль Смит заявила, что на референдуме будет вынесен вопрос о том, следует ли Альберте оставаться частью страны или начать юридическую процедуру для проведения обязательного референдума по отделению.

По словам главы региона, одобрение вопроса не приведёт к немедленному отделению, а лишь даст правительству мандат на запуск юридических действий, необходимых для организации полноценного референдума. Смит также уточнила, что предлагаемая формулировка учитывает недавнее решение суда и позволяет официально вынести вопрос на голосование.

Ранее сообщалось, что представители команды Дональда Трампа втайне контактировали с группой, выступающей за отделение канадской провинции Альберта. Речь идёт о движении «Проект процветания Альберты», объединяющем радикальных сторонников независимости богатого нефтью региона. Напомним, американский лидер не раз публично высказывался о возможности превращения Канады в американский штат, а министр финансов США Скотт Бессент допускал проведение референдума о независимости Альберты.