Канада отказалась завершать торговую сделку с США

Канада отказалась завершать согласование торговой сделки с США. Переговоры между представителями Оттавы и Вашингтона проходили в американской столице. Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, передаёт агентство «Рейтер».

«Грир сообщает, что Канада отказалась завершать (согласование) торговой сделки», — говорится в публикации.

До этого стороны несколько дней обсуждали условия соглашения. Канадская делегация во главе с министром Домиником Лебланом заявляла, что переговоры приблизились к завершению. Проект сделки предусматривал снижение американских пошлин на автомобили канадского производства с 25% до 15%. Ставки на сталь и алюминий могли сократить с 50% до 25%.

Стороны пытались договориться до начала действия новых американских тарифов. США планировали ввести пошлины в размере 50% на канадские товары стоимостью около $20 млрд. После отказа Оттавы соглашение осталось незавершённым.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отложил на три дня введение 50% пошлин на товары из Канады. Тарифы должны были начать действовать утром 19 августа, однако Вашингтон и Оттава продолжили согласование документов. Республиканец также допустил возобновление проекта нефтепровода «Кистоун Экс-Эл» из канадской провинции Альберта в американский штат Небраска. Проект остановила администрация Джо Байдена.