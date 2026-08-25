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25 августа, 12:58

«Озеро Америка»: Трамп задумал переименовать Онтарио на фоне торговой войны с Канадой

Трамп: США могут переименовать озеро Онтарио в озеро Америка

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон всерьёз рассматривает возможность переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка». Об этом американский лидер написал в Truth Social.

«Соединённые Штаты всерьёз рассматривают возможность изменить название озера Онтарио на озеро Америка», — сообщил Трамп. Свою идею он связал с резким ухудшением торговых отношений с канадской провинцией Онтарио.

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Озеро Онтарио входит в систему Великих озёр и расположено непосредственно на границе двух стран: его северное побережье принадлежит канадской провинции Онтарио, а южное — американскому штату Нью-Йорк.

Идея прозвучала на фоне нового витка торгового конфликта Вашингтона и Оттавы. После срыва переговоров США ввели 50-процентные тарифы на ряд канадских товаров, а Канада готовит ответные меры.

Трамп также пригрозил с 1 января 2027 года установить пошлины в 50% на канадские автомобили, грузовики, автокомпоненты и сталь. Премьер-министр Канады Марк Карни в ответ обвинил Вашингтон в попытке нанести удар по ключевым отраслям канадской экономики.

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Это не первая инициатива Трампа по изменению географических названий. После возвращения в Белый дом он своим указом переименовал используемое американскими федеральными властями название Мексиканского залива в Американский залив.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп пригрозил Канаде новыми 50-процентными пошлинами и заявил, что Соединённые Штаты больше не нуждаются в соседней стране.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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