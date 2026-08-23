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Регион
23 августа, 08:56

Трамп решил прикрыть «льготную лавочку» для Канады за отказ стать 51-м штатом США

Трамп обвинил Канаду в желании пользоваться привилегиями 51-го штата США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Канада рассчитывает пользоваться преимуществами американского штата, оставаясь при этом отдельным государством, и Вашингтон больше не намерен мириться с такой ситуацией. Об этом Дональд Трамп написал в Truth Social на фоне нового витка торгового конфликта.

Американский лидер также обвинил Оттаву в многолетних высоких тарифах на продукцию фермеров из США.

«Больше так не будет», — заявил он.

Обострению предшествовал срыв переговоров о торговой сделке. Канадский премьер Марк Карни остановил консультации с Вашингтоном, а Канада объявила о зеркальных пошлинах на американские товары с 8 сентября. Накануне вступили в силу новые 50-процентные тарифы США на часть канадского импорта.

Торговое противостояние затрагивает две тесно связанные экономики и грозит дополнительными расходами производителям и покупателям по обе стороны границы.

The Atlantic: Трамп проигрывает торговую войну с Канадой
The Atlantic: Трамп проигрывает торговую войну с Канадой

Ранее Life.ru писал, что торговая война Вашингтона и Оттавы продолжает набирать обороты. После провала очередного раунда переговоров американские 50-процентные тарифы вступили в силу, а Канада решила ответить по принципу «доллар за доллар».

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Владимир Озеров
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