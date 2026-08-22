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Регион
22 августа, 20:35

Дмитриев с иронией призвал Канаду «расслабиться» и стать 52-м штатом США

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Канаде предложили завершить торговый спор с США, став 52-м американским штатом. Комментарий в социальной сети X опубликовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Просто станьте 52-м штатом и расслабьтесь», — написал Дмитриев на английском языке.

Позднее он отметил, что статус 51-го штата может достаться Гренландии. Так Дмитриев отреагировал на публикацию премьер-министра Канады Марка Карни.

Карни сообщил о приостановке торговых переговоров с Вашингтоном. Он также объявил об ответных пошлинах на американские товары в том же объёме.

Торговый представитель США Джеймисон Грир ранее заявил, что канадское правительство отказалось от сделки, которую Вашингтон считает выгодной. После этого США ввели 50-процентные пошлины на отдельные товары из Канады. Оттава планирует запустить ответные тарифы 8 сентября.

Трамп приостановил на три дня введение пошлин на товары из Канады
Трамп приостановил на три дня введение пошлин на товары из Канады

Ранее президент США Дональд Трамп отказался от идеи включить Канаду в состав страны в качестве 51-го штата. Он объяснил своё решение уважением к двухсотлетней истории Канады и роли британской монархии. Американский лидер отметил, что не станет претендовать на полномочия монарха, который формально сохраняет статус главы государства. Трамп пришёл к выводу, что реализовать такую идею за оставшийся срок его полномочий невозможно.

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Антон Голыбин
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