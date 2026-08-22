Дмитриев с иронией призвал Канаду «расслабиться» и стать 52-м штатом США

Канаде предложили завершить торговый спор с США, став 52-м американским штатом. Комментарий в социальной сети X опубликовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Просто станьте 52-м штатом и расслабьтесь», — написал Дмитриев на английском языке.

Позднее он отметил, что статус 51-го штата может достаться Гренландии. Так Дмитриев отреагировал на публикацию премьер-министра Канады Марка Карни.

Карни сообщил о приостановке торговых переговоров с Вашингтоном. Он также объявил об ответных пошлинах на американские товары в том же объёме.

Торговый представитель США Джеймисон Грир ранее заявил, что канадское правительство отказалось от сделки, которую Вашингтон считает выгодной. После этого США ввели 50-процентные пошлины на отдельные товары из Канады. Оттава планирует запустить ответные тарифы 8 сентября.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался от идеи включить Канаду в состав страны в качестве 51-го штата. Он объяснил своё решение уважением к двухсотлетней истории Канады и роли британской монархии. Американский лидер отметил, что не станет претендовать на полномочия монарха, который формально сохраняет статус главы государства. Трамп пришёл к выводу, что реализовать такую идею за оставшийся срок его полномочий невозможно.