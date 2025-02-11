Google Maps переименовала Мексиканский залив в Американский

Компания Google в своём сервисе Maps сменила название Мексиканского залива на Американский. При этом жителям Мексики будут показывать прежнее название, когда весь мир будет видеть новое. В России показывается сразу оба названия.

Напомним, что Дональд Трамп подписал указ об Американском заливе 21 января. Это решение политик обосновал тем, что это «самый большой залив в мире», который «сохраняет свое ключевое значение для экономики Америки». В ООН прокомментировали, что переименование географических объектов не является прерогативой какого-либо отдельного государства. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отвергла нововведение коллеги, заявив, что для всего мира залив останется Мексиканским. После американский лидер заявил, что южные соседи США якобы восприняли обновление крайне положительно.