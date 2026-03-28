28 марта, 01:45

Трамп в шутку присвоил Ормузскому проливу своё имя

Президент США Дональд Трамп в шутку присвоил Ормузскому проливу собственное имя, назвав его «проливом Трампа». Об этом он заявил на инвестиционном форуме в Майами.

«Им [Ирану] придётся открыть пролив Трампа. Я имею в виду Ормузский, извините», — пошутил Трамп.

Позже он назвал эту оговорку ошибкой. Американский лидер напомнил публике, что до этого он переименовал Мексиканский залив в залив Америки.

Ранее Life.ru сообщал, что подпись Дональда Трампа появится на бумажных долларах. Выпуск купюр с автографом президента приурочат к 250-летию основания США. Первые банкноты номиналом 100 долларов с новой подписью начнут печатать в июне. Затем изменения коснутся и других купюр.

BannerImage
Лия Мурадьян
