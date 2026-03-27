27 марта, 19:19

Россия готова работать с арабскими странами в СБ ООН по Ормузскому проливу

Россия готова взаимодействовать с арабскими государствами в Совете Безопасности ООН по ситуации в Ормузском проливе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи замминистра Александра Алимова с послами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Иордании.

В центре обсуждения оказался проект резолюции СБ ООН по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, внесённый Бахрейном при поддержке ССАГПЗ и Иордании. Российская сторона подчеркнула, что с уважением относится к инициативам арабских партнёров и учитывает их позицию при формировании собственной линии по вопросам, которые их напрямую касаются.

«Готовы участвовать в выработке взаимоприемлемых решений Совета Безопасности на транспарентной основе, в рамках дружеского диалога, направленного на поиск компромиссов», — отметили в министерстве.

В дипведомстве добавили, что отношениям Москвы с государствами Персидского залива и Ближнего Востока в целом несвойственны ультимативные требования и неготовность учитывать интересы друг друга.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан. По его словам, иранская сторона не видит смысла позволять использовать этот стратегический маршрут своим противникам. Аракчи подчеркнул, что ограничения вводятся с учетом текущей региональной ситуации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
