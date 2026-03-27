27 марта, 13:58

Два контейнеровоза из Китая развернулись, не решившись пройти Ормузский пролив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

Два сверхбольших контейнеровоза китайской компании COSCO Shipping Lines отказались пересекать Ормузский пролив и вернулись обратно в Персидский залив. Об этом следует из данных сервиса отслеживания движения судов MarineTraffic.

Так, контейнеровозы CSCL Indian Ocean и CSCL Arctic Ocean попытались пройти через пролив, но развернулись примерно в 05:20 и 05:50 мск. Это была первая попытка пересечения крупными контейнеровозами с начала конфликта.

COSCO Shipping Lines 25 марта возобновила бронирование мест на контейнеровозах на маршрутах между Дальним Востоком и Ближним Востоком, включая перевозки в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Кувейт и Ирак. Однако, как показывают данные, проход через Ормузский пролив остаётся рискованным.

Атакованный в Ормузском проливе тайский сухогруз сел на мель у берегов Ирана

Ранее Life.ru рассказывал, что Иран разрешил дружественным странам свободно проходить через Ормузский пролив. К таковым относятся, к примеру, Индия, Пакистан, Ирак, Китай и Россия. При этом ОАЭ намерены использовать флот для разблокировки этого объекта.

Владимир Озеров
