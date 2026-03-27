Атакованный в Ормузском проливе тайский сухогруз сел на мель у берегов Ирана

Тайское судно Mayuree Naree, подвергшееся атаке в Ормузском проливе 11 марта, оказалось на мели у иранского побережья. Инцидент произошёл в акватории населённого пункта Рамчах, который расположен в южной части острова Кешм. Об этом сообщает агентство Tasnim.

ЧП случилось, когда сухогруз следовал из дубайского порта Халифа в индийскую Кандру. В какой-то момент в кормовой части раздался взрыв — причиной стало попадание неустановленного боеприпаса.

Возникший на борту пожар вынудил команду покинуть судно. 20 моряков удалось эвакуировать силам военно-морского флота Омана. Судьба ещё трех членов экипажа, которые на тот момент находились в машинном отделении, до сих пор остаётся неизвестной.

На фоне этих событий Тегеран разослал уведомление в Международную морскую организацию. В документе подчёркивается, что проход через пролив для «невраждебных судов» возможен, но только при условии предварительной координации с иранской стороной.

Официальные лица страны ранее заявляли, что стратегический морской коридор закрыт исключительно для вражеских судов. Решение о прекращении торговли в этой зоне было принято Ираном после начала военной операции со стороны США и Израиля. Перекрытие этой артерии, через которую транспортируется до 20% мировой нефти и треть сжиженного природного газа, спровоцировало резкий рост цен на энергоресурсы.