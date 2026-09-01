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Регион
Опубликовано 1 сентября, 08:53

Трамп лично попросил Apple переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка»

Обложка © ТАСС / AP / Adrian Kraus

Обложка © ТАСС / AP / Adrian Kraus

Президент США Дональд Трамп лично обратился к Apple с просьбой изменить название озера Онтарио на «озеро Америка» в картографическом сервисе компании. Об этом сообщил министр внутренних дел США Даг Бургум.

«Президент связался напрямую с Apple, так что я уверен — скоро мы увидим, что они изменят название на озеро Америка», — заявил Бургум в эфире Fox Business.

Apple пока публично не комментировала обращение американского лидера. По состоянию на 31 августа в Apple Maps озеро продолжало отображаться под прежним названием.

Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио 27 августа на фоне обострения торгового конфликта с Канадой. Решение распространяется на федеральные структуры и официальную систему географических названий США, однако не обязывает Канаду использовать новое название. Премьер-министр Канады Марк Карни уже отверг инициативу Трампа, напомнив, что название Онтарио существует более 400 лет. По его словам, в Канаде озеро продолжат называть по-прежнему.

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При этом Google Maps уже заменил название озера Онтарио на «озеро Америка» для пользователей из США. Для жителей Канады сервис сохранил историческое название, а в других странах показывает оба варианта. Компания объяснила решение своей политикой использования названий из официальной американской системы GNIS.

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Александра Вишнякова
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