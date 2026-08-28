«Могут обернуться трагедиями»: Захарова объяснила, чем опасны игры Трампа с географией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в разговоре с Life.ru, что даже шуточные идеи о переименовании географических объектов способны привести к серьёзным последствиям. Об этом дипломат сказала, комментируя идеи президента США Дональда Трампа переименовать озеро Онтарио и океаны.

Захарова предупредила об опасности переименований Трампа на карте мира. Видео © Life.ru

«Идеи в шутку могут обернуться большими трагедиями, что мы и видим», — отметила Захарова в разговоре с Life.ru на полях Фестиваля новых медиа в мастерской управления «Сенеж».

По её словам, сейчас человечество переживает такой исторический момент, когда за подобным моделированием — пусть даже несерьёзным — важно осознавать меру собственной ответственности и понимать, к каким последствиям это может привести.

Дипломат сослалась на личный опыт. Она вспомнила, как в школьные и студенческие годы застала волну масштабных переименований, связанных с тем, что на месте одной страны появилась другая. Тогда меняли названия улиц, станций метро — и для одних это было поводом для радости, а для других обернулось сожалением.

Захарова подчеркнула, что понимает, насколько драматичным бывает такой процесс. Она добавила, что место для шутки есть всегда, но, когда речь заходит о вещах геополитического масштаба, которые затрагивают интересы и чувства множества людей разных национальностей, вероисповеданий и возрастов, нужно всё взвешивать и в первую очередь исходить из принципа ответственности.

Напомним, 25 августа стало известно, что Дональд Трамп задумал переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка». В разгар эскалации торгового противостояния с Оттавой глава Белого дома дал понять, что подобный сценарий находится в активной проработке администрацией США.

До этого Захарова с иронией отреагировала на предложение бывшего главы МИД Украины Бориса Тарасюка при необходимости переименовать страну в Русь. Дипломат поинтересовалась, значит ли это, что Киев отказался от прежней самоидентификации.