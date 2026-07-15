«Теперь они «русы»: Захарова ответила на предложение переименовать Украину в Русь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею бывшего министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка переименовать страну в Русь. Её реакцию публикует РИА «Новости».

Дипломат с иронией поинтересовалась, означает ли это, что Украина отказалась от прежней самоидентификации и теперь намерена называться иначе.

«То есть от «укров» уже киевский режим отказался? Теперь они «русы?» — ответила она.

Напомним, ранее Тарасюк высказался за то, чтобы при возникновении гипотетической необходимости переименовать страну в Русь. Экс-дипломат сразу оговорился, что в текущей повестке вопрос о пересмотре названия государства не значится. Однако, по его личному убеждению, если бы власти решились на такой шаг, именно Русь стала бы наилучшим вариантом. Тарасюк аргументировал это тем, что данное наименование напрямую связано с наследием Киевской Руси и предками современных украинцев.