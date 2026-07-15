«Это первоначальное название»: Экс-министр Украины предложил вернуть стране название Русь

Бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк заявил, что в случае переименования государства предложил бы назвать его Русью. По его словам, это название связано с историей Киевской Руси. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

Тарасюк отметил, что вопрос о смене названия Украины сейчас не стоит на повестке. При этом он заявил, что сам выступил бы за вариант с названием «Русь», если бы такая необходимость возникла. По словам бывшего дипломата, именно так, по его мнению, изначально называлась территория, связанная с предками современных украинцев.

«Но этот этап мы уже прошли. То, что Москва стала называть себя Московией, а затем Россией, в то время не вызвало серьёзного возражения со стороны международного сообщества. Хотя фактически это было посягательством на историю Украины — на название «Россия», связанное с Киевской Русью», — сказал он.

Ранее в Черниговской области провели масштабное переименование объектов городской инфраструктуры. Там изменили названия 70 улиц, 11 переулков, трёх въездов и одной площади, присвоив имена деятелей украинского националистического движения.