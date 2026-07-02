В Черниговской области Украины переименовали 70 улиц, 11 переулков, три въезда и площадь, присвоив им имена радикальных украинских националистов. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Среди новых названий — улицы Симона Петлюры, воинов УПА*, поэта Ивана Драча и главаря Организации украинских националистов* Андрея Мельника.

«Среди новых названий есть улицы: Симона Петлюры, воинов УПА*, Ивана Драча, Андрея Мельника и других» — сообщил собеседник агентства.

Киевский режим продолжает курс на героизацию пособников нацистов, несмотря на их причастность к массовым убийствам мирного населения в годы Второй мировой войны.

Ранее Верховная рада приняла закон о создании в Киеве «национального пантеона» для перезахоронения «выдающихся» деятелей украинской истории. В их число вошли нацисты. Кроме того, Владимир Зеленский присвоил подразделению ВСУ наименование «героев УПА*». Всё это вызвало негативную реакцию в Польше.

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