Бандеровский топоним: В Черниговской области переименовали 70 улиц в честь националистов
В Черниговской области 70 улиц назвали именами националистов
Обложка © Gennadiy Naumov
В Черниговской области Украины переименовали 70 улиц, 11 переулков, три въезда и площадь, присвоив им имена радикальных украинских националистов. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Среди новых названий — улицы Симона Петлюры, воинов УПА*, поэта Ивана Драча и главаря Организации украинских националистов* Андрея Мельника.
«Среди новых названий есть улицы: Симона Петлюры, воинов УПА*, Ивана Драча, Андрея Мельника и других» — сообщил собеседник агентства.
Киевский режим продолжает курс на героизацию пособников нацистов, несмотря на их причастность к массовым убийствам мирного населения в годы Второй мировой войны.
Ранее Верховная рада приняла закон о создании в Киеве «национального пантеона» для перезахоронения «выдающихся» деятелей украинской истории. В их число вошли нацисты. Кроме того, Владимир Зеленский присвоил подразделению ВСУ наименование «героев УПА*». Всё это вызвало негативную реакцию в Польше.
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* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.