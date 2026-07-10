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10 июля, 05:51

Захарова назвала смену написания украинских топонимов в Швеции самоунижением

Обложка © Telegram/ Мария Захарова

Обложка © Telegram/ Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение шведских властей использовать украинское написание географических названий в официальных сообщениях. По её мнению, Стокгольм пошёл на уступки Киеву вопреки языковым традициям. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Об изменениях правил шведского языка в угоду Украине. Шведское правительство официально устроило акт лингвистического самоунижения в прямом эфире», — отметила она.

Захарова заявила, что власти Швеции изменили правила передачи украинских топонимов на шведском языке. Поводом для её комментария стало заявление главы МИД страны Марии Мальмер Стенергард о переходе на новые варианты написания. Теперь в официальной коммуникации, по её словам, вместо Kiev будет использоваться Kyjiv, Odessa заменят на Odesa, Donbass — на Donbas, а Tjernobyl — на Tjornobyl.

Дипломат также сообщила, что шведское посольство в Киеве и почётное консульство в Одессе уже переименованы в соответствии с новыми нормами. По мнению Захаровой, это стало частью продолжающейся на Западе кампании по отказу от традиционных европейских топонимов в пользу украинских вариантов. Она утверждает, что этому процессу содействуют СМИ, IT-компании, цифровые платформы и проекты вроде «Википедии».

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что написание Kiev существовало в европейских языках задолго до появления современного украинского литературного языка. В заключение она заявила, что шведские власти, по её мнению, проигнорировали рекомендации собственных специалистов и нормы грамматики, при этом даже в самой стране нет уверенности, что новые формы получат широкое распространение.

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Ранее стало известно, что в Черниговской области Украины переименовали 70 улиц, 11 переулков, три въезда и одну площадь. Новые названия получили в честь украинских националистических деятелей.

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Милена Скрипальщикова
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