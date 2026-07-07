Пользователи Google Maps обнаружили необычные изменения в названиях известных мест Варшавы: ряд достопримечательностей польской столицы получил провокационные подписи, связанные с фашистской и бандеровской тематикой.

Как сообщает РИА «Новости», изменения затронули несколько объектов в городе. Так, Музей Варшавского восстания на карте оказался обозначен как «Музей создания Третьего рейха», парк Жеромского получил название «Парк Бандеры», а Поле Мокотовское – «Поле перемалывания поляков».

Также новое название появилось у Могилы Неизвестного солдата – на карте её обозначили как «Могила известного солдата СС». Изменения коснулись и Президентского дворца, который был переименован в «Дворец футбольных хулиганов» – это отсылка к прошлому президента Польши Кароля Навроцкого, который в молодости был связан с футбольной фанатской средой.

При этом неизвестно, кто именно внёс изменения в подписи объектов и были ли они результатом массового редактирования пользователями сервиса. Google Maps позволяет пользователям предлагать корректировки названий и информации о различных местах.

Скандальные переименования появились на фоне продолжающихся споров в Польше и на Украине вокруг исторической памяти и оценки событий прошлого.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Киева сделать первый шаг после скандала вокруг прославления фигур, связанных с нацистским прошлым. Варшава заявила о необходимости получить от Украины более чёткий сигнал для восстановления отношений. Одной из главных тем разногласий остаётся вопрос Волынской трагедии и оценки исторических событий.