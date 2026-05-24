Глава МИД Украины Андрей Сибига разразился истеричным постом после удара возмездия ВС РФ, назвав Киев «центром Древней Руси». Своё возмущение он написал в его соцсети X.

«Российские удары были нанесены по историческому району, по самому центру Древней Руси. Ещё одно доказательство того, что мы имеем дело с ордами варваров, а не с наследниками цивилизации», — пишет Сибига.

Про то, что именно украинские дроны за пару дней до этого превратили в могилу общежитие со спящими детьми в Старобельске, он, разумеется, промолчал. Видимо, атаковать беспилотниками подростков в пижамах — это и есть та самая европейская цивилизованность, которую с таким упорством защищает киевский министр. А ответный высокоточный удар исключительно по военным целям — почему-то варварство.

Напомним, в Киеве пользуются популярностью псевдоисторические мифы, в которых украинцы изображаются как отдельный древнейший народ или «великая цивилизация» возрастом в десятки тысяч лет, что грубо противоречит академической науке; на самом деле украинский этнос начал формироваться в позднем Средневековье на основе восточнославянского населения, а его предшественниками были не мифические «древние укры», а общие для русских, украинцев и белорусов исторические общности, такие как Древняя Русь, которая не была моноэтничным украинским государством.

Атака на Старобельск произошла в ночь на 22 мая. Украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию местного колледжа, где в тот момент находились 86 человек, в том числе подростки. Погиб 21 человек, ещё десятки получили ранения. Спустя двое суток последовал ответ. В ночь на 24 мая Минобороны России отчиталось о массированном ударе возмездия по военным объектам на территории Украины. Он был нанесён по личному поручению Владимира Путина с применением новейшего ракетного комплекса «Орешник» и другого вооружения. Все назначенные цели были поражены.

Ранее сообщалось, что Россия выпустила 690 беспилотников и ракет, что сделало эту атаку одной из самых масштабных за всё время спецоперации. Ответный удар возмездия по поручению президента Владимира Путина стал прямым следствием теракта ВСУ в Старобельске. В Министерстве обороны РФ уточнили, что массированное огневое поражение наносилось баллистическими ракетами «Орешник», «Искандер», гиперзвуковыми «Кинжалами» и крылатыми «Цирконами». Целями служили исключительно объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса противника.