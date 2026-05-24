Опубликована панорама ночного Киева во время ракетного удара возмездия

Очевидцы сняли видео ночного Киева во время ракетного удара. Кадры распространил Telegram‑канал «Военная хроника».

На кадрах видна городская панорама. Внезапно на горизонте вспыхивают яркие огни, раздаются взрывы. В отсветах пламени заметны столбы дыма, поднимающиеся в небо.

Подробнее о массированном ударе ВС РФ в ответ на террористические действия киевского режима, который атаковал невинных детей в Старобельске, — в нашем материале.