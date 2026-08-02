Король Марокко назвал крупнейшую в Африке трассу именем Трампа

Крупнейшая автомагистраль Африки, тянущаяся более чем на тысячу километров от Тизнита до Дахлы, отныне названа в честь президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на письмо короля Марокко Мухаммеда VI сообщило агентство MAP.

«Я принял решение назвать один из важнейших объектов дорожной инфраструктуры королевства автомагистралью Дональда Трампа. Протяжённостью более 1055 километров, эта дорога является самой длинной дорожной инфраструктурой во всей Африке», — процитировало агентство слова марокканского монарха.

В том же обращении король пояснил, что подобный жест связан с решением команды Трампа в 2020 году признать права Марокко на Западную Сахару. Мухаммед VI подчеркнул стратегическое значение дороги: она связывает северные и южные районы страны, а также служит мостом между Европой и Африкой.

Трасса проходит от Тизнита до Дахлы, минуя города Гельмим и Эль-Аюн. По информации агентства, 26 июля Трамп выразил марокканскому королю благодарность за это решение и признался, что рассчитывает в скором времени лично проехать по всей длине магистрали.

Также ранее сообщалось, что в США появился аэропорт имени Дональда Трампа. Администрация международного аэропорта Палм-Бич во Флориде объявила о смене названия, и с 9 июля объект официально носит имя 45-го президента США. В аэропорту уточнили, что замена вывесок и элементов брендинга будет проходить поэтапно, при этом операционная деятельность и качество обслуживания пассажиров останутся неизменными.