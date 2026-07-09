В США появился аэропорт имени Дональда Трампа

Администрация международного аэропорта Палм-Бич (Флорида) объявила о смене названия воздушной гавани. С четверга, 9 июля, объект официально носит имя 45-го президента США Дональда Трампа.

В официальном сообщении аэропорта уточняется, что процесс замены вывесок и элементов брендинга будет проходить поэтапно, однако операционная деятельность и качество обслуживания пассажиров останутся неизменными».

В администрации аэропорта сообщили, что текущий код PBI сохранится в ближайшее время, однако с 18 августа воздушная гавань официально перейдет на обозначение DJT (в честь Дональда Дж. Трампа). Пассажиров уведомили о предстоящем ребрендинге: изменения затронут как внешний вид терминалов, так и онлайн-ресурсы, при этом руководство заверило, что качество обслуживания останется на прежнем высоком уровне.

Напомним, что решение о переименовании аэропорта в округе, где проживал экс-президент, было закреплено законом, подписанным губернатором Флориды Роном Десантисом в конце марта. Ранее имя Трампа уже было присвоено шоссе, соединяющему аэропорт с его резиденцией. Кроме того, в честь политика уже названы Институт мира в Вашингтоне и Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.