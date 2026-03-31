Губернатор Флориды Десантис переименовал аэропорт в честь Трампа

Губернатор штата Флорида Рон Десантис подписал закон о переименования международного аэропорта Палм-Бич в честь американского лидера Дональда Трампа. Он вступит в силу с 1 июля, об этом говорится на сайте регионального Сената.

Переименование затрагивает аэропорт рядом с резиденцией президента США. Один из сыновей Трампа Эрик после появления новостей написал, что гордится произошедшим и поблагодарил губернатора Десантиса, прокурора Джеймса Утмайера и представителя штата.

«Изменение названия аэропорта является вопросом местного значения, и Федеральное авиационное управление не утверждает такие изменения. Однако управление обязано выполнить ряд административных процедур, в том числе обновить навигационные карты и базы данных», — говорится в заявлении Федерального авиационного управления (FAA).

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп присвоил Ормузскому проливу собственное имя, назвав его «проливом Трампа». Позже он назвал эту оговорку ошибкой. Американский лидер напомнил публике, что до этого он переименовал Мексиканский залив в залив Америки.