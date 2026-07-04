Трамп показал золотой бюст Рашмора со своим лицом

Президент США Дональд Трамп показал в своих соцсетях видео золотого бюста, созданного по мотивам знаменитого монумента на горе Рашмор. К четырём президентам США, чьи лица высечены в скале, на скульптуре добавили и его образ.

Трамп добавил себя к президентам на горе Рашмор. Видео © Х / DonaldTrump

На оригинальном памятнике изображены Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн. В новой версии рядом с ними появилось лицо Трампа. Автором бюста стал британский художник и скульптор Иэн Александр.

Ранее Life.ru сообщал, что с 6 июля в США начнут выдавать паспорта лимитированной серии, приуроченной к 250-летию государства, с портретом президента Дональда Трампа. В ведомстве уточнили, что спецтираж создан в ознаменование юбилейной даты. Выдавать паспорта будут исключительно в Вашингтоне, причём только по отдельному заявлению и без принудительной замены старых документов.