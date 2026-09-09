США атаковали третье иранское судно, Тегеран ответил ракетами

США атаковали третье за три часа иранское гражданское судно у южного побережья Ирана, после чего Тегеран запустил ракеты по американским целям на Ближнем Востоке. Новый удар по судну произошёл вблизи порта Джаск. Об атаке сообщила иранская государственная телерадиокомпания, а об ответных пусках — телеканал SNN со ссылкой на очевидцев.

По данным иранского телевидения, американские военные нанесли несколько ударов по очередному судну возле Джаска. Его название, тип груза и сведения о возможных пострадавших пока не приводятся.

Иранские СМИ утверждают, что за три часа американские силы атаковали три судна. До этого сообщения поступили об ударах по нефтяным танкерам возле острова Харк и в районе Джаска.

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли удар по иранскому танкеру возле Джаска. После атаки экипаж покинул судно на спасательных шлюпках и направился к берегу. Незадолго до этого под удар попал ещё один иранский нефтяной танкер на якорной стоянке возле острова Харк. Агентство Tasnim возложило ответственность за атаку на вооружённые силы США. По предварительным сведениям, экипаж судна начал эвакуацию, а данных о пострадавших не поступало.