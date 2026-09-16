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Регион
Опубликовано 16 сентября, 01:46

США перехватили судно, связанное с наркотеррористами в Тихом океане

Американские военные перехватили в восточной части Тихого океана плавучую заправочную станцию, которую, по данным разведки, использовали для обеспечения незаконного морского наркотрафика. Об этом сообщило Южное командование США (SOUTHCOM).

США перехватили судно, связанное с наркотеррористами в Тихом океане. Видео © X / U.S. Southern Command

Судно связывали с эквадорской наркотеррористической группировкой «Лос-Чонерос». После задержания людей сняли с борта и передали эквадорским властям. Военные провели досмотр, после чего затопили судно.

«Мы оказываем неустанное давление на этих наркотеррористов и наносим им удар по самым уязвимым местам: ликвидируем их запутанные сети, срываем их сложную логистику и наносим удар по их финансам. Именно так выглядит всестороннее системное противодействие», — заявил командующий Южным командованием США генерал Фрэнсис Л. Донован.

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Ранее ливийские правоохранители изъяли около 100 тысяч таблеток экстази, выполненных в виде головы и плеч Муаммара Каддафи. Они были тщательно спрятаны внутри автомобиля, предназначенного для погрузки и перевозки грузов, прибывшего через одну из европейских стран с целью сбыта в стране. Ливия в последние годы стала одним из крупных транзитных узлов для синтетических наркотиков.

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Обложка © X / U.S. Southern Command

Тимур Хингеев
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