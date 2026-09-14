В Ливии изъяли 100 тысяч таблеток экстази в форме Муаммара Каддафи

Ливийские правоохранители изъяли около 100 тысяч таблеток экстази, выполненных в виде головы и плеч Муаммара Каддафи. Об этом сообщило Управление по борьбе с терроризмом и организованной преступностью в Триполи.

В Ливии изъяли 100 тысяч экстази. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / صحيفة العنوان الليبية

В Ливии изъяли 100 тысяч экстази. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / صحيفة العنوان الليبية

«Служба изъяла 100 000 таблеток наркотика XTC с изображением Муаммара Каддафи, которые были тщательно спрятаны внутри автомобиля, предназначенного для погрузки и перевозки грузов, прибывшего через одну из европейских стран с целью сбыта в стране. В отношении членов преступной группировки были приняты правовые меры в рамках подготовки к передаче их дела в компетентные органы», — говорится в заявлении ведомства.

Опубликованные правоохранителями снимки показывают коричневые таблетки, которым придали объёмную форму головы и плеч Каддафи. На поверхности различимы черты лица бывшего ливийского лидера и элементы его одежды. Ливия в последние годы стала одним из крупных транзитных узлов для синтетических наркотиков, следует из доклада Управления ООН по наркотикам и преступности, опубликованного в январе. Через страну запрещённые вещества поступают на внутренний рынок, а также направляются в другие государства Северной Африки и дальше на континент.

Ранее в Египте суд приговорил телеведущую Сару Халифу и еще 11 человек к смертной казни за производство и сбыт синтетических наркотиков. Расследование велось в суде Нового Каира. Девять других участников группы получили пожизненные сроки и штрафы. Шестеро обвиняемых были оправданы. Халифа входила в организованную преступную группу, которая занималась скупкой сырья, изготовлением, хранением и распространением наркотиков. В ходе следствия полиция изъяла более 750 килограммов запрещённых веществ и компонентов для их производства.