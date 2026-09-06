Телеведущую Сару Халифу и 11 её подельников казнят в Египте: что они сделали

Суд в Египте приговорил телеведущую Сару Халифу и ещё 11 человек к смертной казни по делу о производстве и сбыте синтетических наркотиков.

Разбирательство проходило в суде по уголовным делам Нового Каира. Ещё девять фигурантов получили пожизненные сроки и штрафы, а шесть обвиняемых были оправданы.

По версии следствия, Халифа входила в организованную группу, которая занималась закупкой сырья, изготовлением, хранением и распространением запрещённых веществ. В ходе расследования правоохранители изъяли более 750 кг наркотиков и компонентов для их производства. Также были обнаружены оборудование, автомобили, телефоны и деньги, которые, как считают следователи, использовались участниками схемы.

Сару Халифу задержали в апреле 2025 года. Прокуратура утверждала, что телеведущая играла руководящую роль в преступной организации.

39-летняя Халифа получила известность благодаря программе «Миссия невыполнима», посвящённой темам безопасности и криминала. Кроме работы на телевидении, она владела клиникой пластической хирургии и продюсерской компанией. Помимо дела о наркотиках, телеведущую также приговорили к пяти годам лишения свободы по отдельному эпизоду, связанному с похищением человека.

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