Хранила череп жертвы как трофей: В США готовятся казнить первую женщину за 200 лет

В конце сентября в американском штате Теннесси планируют привести в исполнение смертный приговор в отношении Кристы Пайк. Это будет первая казнь женщины в штате с 1819 года. Её дело привлекло внимание правозащитников и экспертов, которые видят в нём признаки несовершенства американской судебной системы.

Пайк была приговорена к смерти в 1996 году за жестокое убийство 19-летней Коллин Слеммер, совершённое годом ранее. На момент преступления ей было 18 лет. Вместе с сообщниками она заманила жертву в лес, где в течение получаса избивала и наносила ножевые ранения. Позже Пайк хранила фрагмент черепа убитой в качестве трофея.

Адвокаты Пайк подали губернатору штата Биллу Ли прошение о помиловании с заменой смертной казни на пожизненное заключение. Основной аргумент защиты — тяжёлое детство осуждённой, полное сексуального и физического насилия, а также диагностированное психическое расстройство. Психологи утверждают, что её мозг в 18 лет ещё не полностью сформировался, а травмирующий опыт делал её крайне уязвимой.

Кроме того, команда юристов указывает на процедурные нарушения при первом суде: адвокат не представил смягчающие обстоятельства, которые могли бы повлиять на приговор. Также Пайк ссылается на свои медицинские показания и утверждает, что исполнение приговора в мужской тюрьме мужской командой может причинить ей дополнительные страдания из-за перенесённого в детстве насилия.

Ранее Life.ru рассказывал, что в штате Миссури была казнена трансгендерная женщина Эмбер Маклафлин. Это была последняя подобная казнь в США до планируемой в Теннесси.