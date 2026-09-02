«Два моратория и вечный спор»: В Госдуме рассказали о судьбе смертной казни в России

30 лет назад в России состоялась последняя смертная казнь. При этом сейчас в стране действуют сразу два моратория — на назначение и на исполнение такого наказания, рассказал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в беседе с RG.ru.

Последний подтверждённый этап применения смертной казни связан с 2 сентября 1996 года. Однако точное место и имя последнего казнённого до сих пор остаются предметом споров.

По одной из версий, последним расстрелянным стал серийный убийца Сергей Головкин, известный как Фишер или Удав. Ему вменяли убийство 11 мальчиков и юношей. По другим данным, его казнь состоялась ещё в августе 1996 года, а последний приговор был приведён в исполнение позже в другом месте.

Крашенинников отметил, что дискуссия о возвращении смертной казни продолжается много лет. Сторонники такой меры говорят о необходимости защиты общества от особо опасных преступников, а противники указывают на риск судебных ошибок и отсутствие доказательств, что смертная казнь снижает уровень тяжких преступлений.

«Спор этот — вечный, и победить в нём с помощью рациональных аргументов и ритуальных монологов, скорее всего, невозможно», — сказал парламентарий.

По словам Крашенинникова, после распада СССР Россия постепенно ограничивала применение смертной казни. Конституция допускает её как исключительную меру наказания за особо тяжкие преступления против жизни, однако с учётом действующих ограничений она фактически не применяется.

Первый мораторий на исполнение смертной казни был связан с указом президента от 1996 года. В 1999 году Конституционный суд ввёл мораторий на её назначение, после чего в стране одновременно действуют два ограничения.

Историк Рафаэль Гусейнов заявил, что спор о смертной казни остаётся одним из самых сложных в праве: одни считают её необходимой для наказания особо опасных преступников, другие выступают за пожизненное заключение как альтернативу.

Ранее в РПЦ предложили ужесточить наказание за преступления против детей. Священники считают, что за изнасилование ребёнка должна применяться смертная казнь, а для осуждённых за такие преступления нужно создать специальный реестр и пожизненно ограничить доступ к местам, где находятся дети.