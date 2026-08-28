$111 млн на взятках: В Китае бывшего партийного босса приговорили к смертной казни

Народный суд средней ступени Нанкина приговорил бывшего секретаря парткома Компартии Китая провинции Хубэй Цзян Чаоляна к смертной казни с двухлетней отсрочкой. Его признали виновным в получении взяток на сумму свыше 746 млн юаней — около $111 млн.

Следствие установило, что с 1995 по 2025 год Цзян Чаолян использовал руководящие должности в банковской сфере и партийных структурах для помощи компаниям и частным лицам. В частности, речь шла о ведении бизнеса, выдаче кредитов, получении контрактов и продвижении по службе.

С октября 2016-го по февраль 2020 года чиновник возглавлял партком КПК провинции Хубэй. Именно в этот период в её административном центре Ухане в конце 2019 года произошла вспышка ковида.

Позднее Цзян Чаолян стал заместителем председателя комитета по сельскому хозяйству и делам деревни Всекитайского собрания народных представителей. Суд учёл его активное сотрудничество со следствием. Поэтому через два года отсрочки смертная казнь будет заменена пожизненным лишением свободы.

Масштабная антикоррупционная кампания в Китае усилилась после прихода к власти Си Цзиньпина в 2012 году. За это время постов лишились и получили длительные сроки, включая пожизненные, многие высокопоставленные чиновники и руководители крупных компаний.

Ранее Life.ru писал о другом крупном коррупционном деле в Китае: бывшего высокопоставленного чиновника из Нанкина Яна Юлиня приговорили к смертной казни за взятки и другие преступления. Общую сумму незаконно полученных средств оценили примерно в $325 млн.