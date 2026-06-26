Бастрыкин вновь призвал вернуть смертную казнь и привёл пример Китая

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин вновь заявил о необходимости возвращения смертной казни в качестве высшей меры наказания, сославшись на опыт Китая в борьбе с коррупцией. Он напомнил, что неоднократно высказывал это предложение, но каждый раз не получал поддержки. Свою позицию руководитель СКР изложил на полях ПМЮФ, обсуждая проблемы взяточничества и развития бизнеса.

«Пример был такой, когда ко мне приехал, ну, называть не буду, публичное лицо, президент Интерпола в своё время был китаец. Вдруг его отзывают в Китай, он ко мне заезжает, рассказывает что-то, ну, подробностей не буду. И потом уезжает дальше в Китай. Всё. Мне докладывают: был задержан в аэропорту, арестован и по суду расстрелян. Замминистра МВД Китая, президента Интерпола. Невзирая на лица. Я неоднократно призывал вернуть смертную казнь, меня никто не поддержал. Гуманизм беспредельный», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, предлагающий ввести новый состав преступления — коррупционную деятельность, которая повлекла ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан, причём документ также допускает возможность назначения смертной казни за такие деяния. В России подобные инициативы звучат регулярно, однако они противоречат позиции властей, поскольку председатель Верховного суда Игорь Краснов ранее уже заявлял, что возвращение смертной казни невозможно и эта позиция основана на Конституции.