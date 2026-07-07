В Китае чиновника приговорили к смертной казни за взятки на 325 млн долларов

Суд в Китае вынес смертный приговор бывшему высокопоставленному чиновнику из Нанкина Яну Юлиню, которого признали виновным в масштабной коррупционной схеме. За три десятилетия его незаконный доход от взяток составил сотни миллионов долларов.

Как сообщает Associated Press, Чанчжоуский промежуточный народный суд установил, что экс-функционер получал деньги за содействие в реализации различных проектов, выделении земельных участков и предоставлении финансовой поддержки компаниям.

Общий размер незаконно полученных средств оценили в 2,21 миллиарда юаней – около 325 миллионов долларов. Преступления, по данным суда, совершались с 1993 по 2023 год.

Следствие также установило, что Ян Юлинь злоупотреблял должностными полномочиями, занимался растратой и отмыванием денег, а также нецелевым использованием государственных средств.

В ходе судебных заседаний, которые прошли в марте и апреле, бывший чиновник признал вину и заявил о раскаянии. Однако суд постановил не только назначить ему высшую меру наказания, но и конфисковать всё его имущество.

Дело стало частью масштабной антикоррупционной кампании в Китае, которую проводит руководство страны во главе с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Life.ru писал, что суд в Египте приговорил к смертной казни мужчину, обвинённого в убийстве россиянки в Хургаде. По данным следствия, осуждённый проник в квартиру женщины с целью ограбления и совершил нападение после оказанного сопротивления. Решение суда было вынесено после получения обязательного заключения муфтия о возможности применения высшей меры наказания.