Суд приговорил египтянина к смертной казни за убийство россиянки

Суд в Египте приговорил 31-летнего Мухаммеда Бадави к смертной казни через повешение за убийство россиянки в Хургаде. Об этом передаёт РИА «Новости» по итогам заседания суда.

Суд по уголовным делам провинции Красное море вынес решение после получения одобрения муфтия — его мнение о допустимости казни обязательно в Египте для вынесения соответствующих приговоров. Осенью 2025 года Бадави проник в незапертую квартиру с целью ограбления и зарезал женщину после того, как она оказала сопротивление. Он также похитил деньги и мобильный телефон жертвы. Тело погибшей обнаружили охранники здания. Охранник жилого комплекса сообщил на суде, что женщина обычно не закрывала дверь квартиры, когда находилась дома.

«Суд по уголовным делам провинции Красное море, получив одобрение муфтия, приговорил мужчину к смертной казни через повешение за убийство иностранки в Хургаде», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Египте скончалась 19-летняя российская туристка Регина Шутенко, прибывшая на курорт в Хургаду с семьёй из Белгорода. Девушка впала в кому после остановки сердца, вызванной тяжёлым отравлением, и умерла, не дождавшись эвакуации в Россию. Стоимость перевозки специальным реанимационным самолётом превышала 8 миллионов рублей, страховка покрывала лишь около 1,3 миллиона. Окончательные выводы о причине смерти сделают по итогам медицинской экспертизы в России.