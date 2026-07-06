19-летняя россиянка умерла в Египте после тяжёлого отравления и комы

В Египте скончалась 19-летняя российская туристка Регина Шутенко, прибывшая на курорт в Хургаду с семьёй из Белгорода. Девушка впала в кому после остановки сердца, вызванной тяжёлым отравлением, и умерла, не дождавшись эвакуации в Россию, пишет «Фонарь».

В конце июня у Регины внезапно начались сильная слабость, рвота и расстройство желудка — почти весь день она провела в номере отеля. Вечером после купания в море она потеряла сознание. Медикам удалось восстановить сердечную деятельность после длительной реанимации — только в реанимационном зале СЛР продолжалась около 40 минут. Однако из-за длительного кислородного голодания произошло тяжёлое поражение мозга, девушка впала в глубокую кому и была подключена к ИВЛ. Врачи также диагностировали воспаление лёгких из-за попадания рвотных масс в дыхательные пути и критическое падение уровня калия в крови.

Родные пытались организовать экстренную эвакуацию в Россию специальным реанимационным самолётом — стоимость перевозки превышала 8 миллионов рублей. Страховка покрывала лишь около 1,3 миллиона, остальные 6,5 миллиона семья собрать не успела. Окончательные выводы о причине смерти сделают по итогам медицинской экспертизы уже на родине.

Ранее 50-летняя россиянка Анна, отравившаяся метанолом на Бали, скончалась после 22 дней комы. 1 июня она выпила местное вино, и через несколько часов состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали отравление метанолом и госпитализировали её. Позже томография подтвердила смерть мозга.