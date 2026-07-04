Студентка из Нижнего Новгорода впала в кому после остановки сердца в Египте

Студентка из Нижнего Новгорода, находившаяся на отдыхе в Египте, потеряла сознание и впала в кому после остановки сердца. Сейчас её семья пытается организовать медицинскую эвакуацию в Россию. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал прессека».

18 июня девушка, обучающаяся в ННГУ, уехала на отдых за границу. Через несколько дней её состояние резко ухудшилось. После остановки сердца пациентку экстренно доставили в местную больницу. Сейчас она находится в глубокой коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Медики продолжают оказывать помощь, однако для дальнейшего лечения требуется транспортировка в Россию. По предварительным оценкам, санитарный рейс обойдётся примерно в 8 миллионов рублей, и родственники объявили сбор средств.

Ранее Life.ru сообщал, что российскую блогершу Астер под капельницей увезли в больницу из отеля в Японии. Блогерша показала в соцсети кадры из палаты, а также момент госпитализации.