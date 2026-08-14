«Страх смерти остановит»: Священник призвал ввести высшую меру наказания за педофилию

Священник Павел Островский предложил ужесточить наказание за преступления против детей. В эфире авторской программы на радио Sputnik он заявил, что за изнасилование ребёнка должна применяться смертная казнь.

Кроме того, Островский выступил за создание специального реестра людей, совершивших преступления сексуального характера против детей. По его мнению, информация о таких лицах должна быть доступна окружающим. Священник также предложил пожизненно ограничить им доступ к местам, где находятся дети. Речь идёт о школах, детских садах, площадках и других подобных объектах.

«А вообще я считаю, что если человек изнасиловал ребёнка, должна быть смертная казнь», — заявил Островский.

Он объяснил свою позицию тем, что осуждённые после освобождения, по его мнению, могут вновь совершать аналогичные преступления. По словам священника, именно страх смерти способен остановить таких людей. При этом Островский говорил о собственных предложениях по изменению системы наказаний. Его слова не означают изменения действующего законодательства.

Ранее член правления Московской коллегии адвокатов Дмитрий Краснов заявил, что в настоящее время нет необходимости возвращать смертную казнь в России. По его словам, за особо тяжкие преступления уже предусмотрены длительные сроки вплоть до пожизненного лишения свободы.