Воспитателя детского лагеря на Урале задержали по подозрению в педофилии

Воспитателя одного из детских лагерей Челябинской области задержали по уголовному делу о развратных действиях. Сейчас следствию известно о трёх эпизодах, однако их число может увеличиться.

Дело расследуется по части 3 статьи 135 УК РФ. Как утверждает источник URA.ru, мужчина работал воспитателем в лагере и противоправные действия могли продолжаться с прошлого года. Cотрудник показывал детям, преимущественно подросткам, порнографические материалы.

«Пока известно о трёх эпизодах, но возможно, их число будет расти», — сообщил собеседник издания.

Агентство обратилось за официальным комментарием в следственное управление СК России по Челябинской области. На момент публикации ответ ведомства ещё не поступил.

В конце июля Life.ru рассказывал, что в Ленинградской области задержан 24-летний мужчина, которому вменяют 17 эпизодов насильственных действий сексуального характера и вовлечения детей в создание порнографии. По версии следствия, он действовал в том числе через Интернет, принуждая несовершеннолетних к интимным действиям, а все материалы хранил в телефоне.