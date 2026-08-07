«Политическая риторика»: Почему Россия отказалась от смертной казни и нужно ли её вернуть

Возвращать смертную казнь в России сейчас нет необходимости, за особо тяжкие преступления уже предусмотрены длительные сроки вплоть до пожизненного лишения свободы. Такое наказание достаточно суровое для террористов, диверсантов и убийц, уверен член правления Московской коллегии адвокатов Дмитрий Краснов.

В интервью Общественной Службе Новостей он напомнил, что смертная казнь формально остаётся в УК РФ, однако с 1990-х годов действует мораторий на её применение. После выхода России из европейских правовых институтов предложения вернуть высшую меру стали звучать чаще.

Юрист также усомнился, что правоохранительная система сегодня готова к такому решению. По его словам, нехватка сотрудников в органах внутренних дел отражается в том числе на работе следствия и дознания, а при смертной казни цена возможной ошибки становится особенно высокой.

Эксперт назвал призывы вернуть высшую меру популистскими. Он отметил, что в последнее время не было резонансных уголовных дел, которые показали бы недостаточность существующих наказаний, включая пожизненное заключение.

«Поэтому, скорее всего, это политическая риторика, которая под собой не несёт никакой статистической или событийной подоплёки», — заключил адвокат.