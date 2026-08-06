Смертную казнь следует вернуть в России на время проведения трибунала над военными преступниками ВСУ. Такое мнение в годовщину вторжения в Курскую область высказал в комментарии ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Он убеждён, что эта история завершится своим Нюрнбергским процессом, но у название у него будет русское. По замыслу генерала, на него необходимо пригласить представителей недружественных государств в качестве свидетелей. Они должны воочию увидеть, какое наказание ждёт тех, кто пришёл с мечом.

Замначальника ГВПУ подчеркнул, что высшая мера нужна именно для того, чтобы воздать преступникам по заслугам. Речь идёт о временном возвращении такой практики исключительно на период работы трибунала.

Ранее Апти Алаудинов рассказал, что сотни тысяч тел погибших украинских военнослужащих остаются лежать в земле вдоль линии боевого соприкосновения. По его словам, противник все последние годы практически не пытался эвакуировать останки своих бойцов, интересуясь только телами иностранных наёмников. После освобождения Курской области российские военные собрали и передали Киеву тысячи тел, однако в зоне спецоперации остаётся ещё много участков, откуда забрать погибших для последующей передачи пока невозможно.

Массированное нападение ВСУ на Курскую область началось 6 августа 2024 года. За время боёв на этом направлении противник потерял более 76,5 тысячи военнослужащих и свыше 7 тысяч единиц техники. Полная зачистка территории заняла 264 дня, а 26 апреля 2025 года начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона.