Алаудинов заявил, что ВСУ безвозвратно потеряли уже более 2 миллионов солдат

Безвозвратные потери украинских формирований могут превышать два миллиона человек. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, речь идёт не только о погибших военнослужащих, но и о пленных, пропавших без вести, а также тех, кто получил тяжёлые травмы и не может вернуться к службе.

«Мы давно уже фиксировали, что украинские формирования перешагнули в своих потерях цифру в 2 миллиона человек. Это безвозвратные потери», — сообщил Алаудинов.

Он отметил, что в военной терминологии к этой категории относят всех военнослужащих, которые окончательно выбыли из строя, включая погибших, умерших от ран или болезней, инвалидов и пропавших без вести.

Вероятно, число в два миллиона довольно близко к правде, поскольку многие источники называют похожие цифры. Ранее Life.ru рассказывал, что хакерам удалось взломать базу данных Генштаба ВСУ, где заявляется о 2,4 млн потерь среди украинских солдат. При этом в список не включены наёмники.